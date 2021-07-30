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Аппатурай: Все партии, в том числе «Национальное движение», должны поддержать осуществление реформ
30.07.2021 16:31
«Решение «Грузинской мечты» выйти из соглашения от 19 апреля очень печально, — об этом написал в социальных сетях спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.
Как отмечает Аппатурай, соглашение от 19 апреля — лучший способ проведения реформ, которые принесут пользу Грузии и помогут Грузии продвинуться по евроатлантическому пути.
«Именно поэтому Грузия включила реализацию соглашения в годовую национальную программу, которая помогает подготовить Грузию к возможному членству в НАТО. Все партии, в том числе «Национальное движение», должны поддержать осуществление реформ, необходимых для достижения демократических целей Грузии», — написал Аппатурай.
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