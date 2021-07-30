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Кандидатом в мэры Гори от ГМ назван олимпийский чемпион Ладо Хинчегашвили
30.07.2021 19:28
Кандидатом в мэры от «Грузинской мечты» в Гори будет олимпийский чемпион Ладо Хинчегашвили. Об этом председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сообщил на пресс-конференции.
Кандидатов в мэры от «Грузинской мечты» правящая партия назвала сегодня. Как отметил Ираклий Кобахидзе на брифинге, приоритетно развитие каждого муниципалитета.
По словам Кобахидзе, самоуправление – это одна из самых высокорейтинговых институций и поэтому, важно развитие этого института.
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