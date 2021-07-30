

Виола фон Крамон: ЕС нужно будет пересмотреть отношения с правительством Грузии

30.07.2021 19:30





Решение «Грузинской мечты» принесло пользу лишь Кремлю, - об этом заявила европарламентарий Виола фон Крамон на пресс-конференции.



Виола фон Крамон думает, что ЕС нужно будет пересмотреть отношения с правительством Грузии.



«Решение «Грузинской мечты» принесло пользу лишь Кремлю. Ясно, что после того, как доверие нарушено, мы не сможем обыкновенно вернуться к текущим делам. Исходя из этого, по моему мнению, ЕС нужно будет пересмотреть отношения с правительством Грузии. Поистине неконструктивные действия «Единого национального движения» и его неподписание соглашения дали «Грузинской мечте» весьма подходящий подтекст. Грузинский народ заслуживает политиков, ставящих интересы страны превыше всего. Поэтому-то я никогда не поддерживала бойкот и призывала все политические партии быть приверженными тому договору, который был оформлен, а также тем обязательствам, которые они взяли на себя.



Работа оппозиции заключается в том, чтобы контролировать правительство и не оставаться вне парламента. В этом контексте предстоящие выборы стали гораздо более значительными. ЕС стоит рядом с народом Грузии в его борьбе за строительство справедливого и демократического государства. Поэтому очень важно, чтобы все жители Грузии воспользовались своим конституционным правом и проголосовали на выборах местного самоуправления», - заявила Виола фон Крамон.



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