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Виола фон Крамон: ЕС нужно будет пересмотреть отношения с правительством Грузии
30.07.2021 19:30
Решение «Грузинской мечты» принесло пользу лишь Кремлю, - об этом заявила европарламентарий Виола фон Крамон на пресс-конференции.
Виола фон Крамон думает, что ЕС нужно будет пересмотреть отношения с правительством Грузии.
«Решение «Грузинской мечты» принесло пользу лишь Кремлю. Ясно, что после того, как доверие нарушено, мы не сможем обыкновенно вернуться к текущим делам. Исходя из этого, по моему мнению, ЕС нужно будет пересмотреть отношения с правительством Грузии. Поистине неконструктивные действия «Единого национального движения» и его неподписание соглашения дали «Грузинской мечте» весьма подходящий подтекст. Грузинский народ заслуживает политиков, ставящих интересы страны превыше всего. Поэтому-то я никогда не поддерживала бойкот и призывала все политические партии быть приверженными тому договору, который был оформлен, а также тем обязательствам, которые они взяли на себя.
Работа оппозиции заключается в том, чтобы контролировать правительство и не оставаться вне парламента. В этом контексте предстоящие выборы стали гораздо более значительными. ЕС стоит рядом с народом Грузии в его борьбе за строительство справедливого и демократического государства. Поэтому очень важно, чтобы все жители Грузии воспользовались своим конституционным правом и проголосовали на выборах местного самоуправления», - заявила Виола фон Крамон.
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