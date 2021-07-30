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Виола фон Крамон: Боюсь, что Грузия после решения ГМ отдалилась от ЕС
30.07.2021 19:36
Боюсь, что Грузия после решения «Грузинской мечты» более отдалилась от ЕС, чем она была 3 месяца назад, - заявила европарламентарий Виола фон Крамон на пресс-конференции.
По ее словам, это не в первый раз, когда «Грузинская мечта» не исполняет обещание.
Как отметила Виола фон Крамон, оправдание выхода из соглашения неубедительно и несерьезно.
«Грузинская мечта» предприняла весьма неожиданный и, по моему мнению, наносящий вред шаг. Приняла решение, вредящее интересам Грузии, и вышла из соглашения. Из-за этого я решила отменить свои встречи в парламенте Грузии.
Соглашение от 19 апреля было и является основанием для активности Европарламента в парламенте Грузии в плане поддержки демократии, и я скажу больше, это не первое нарушение, превращающее «Грузинскую мечту» в такой субъект, которому нельзя доверять. Оправдание выхода из соглашения неубедительно и несерьезно. «Грузинская мечта» не выполнила свои обязанности, это касается назначения судей», - заявила Виола фон Крамон.
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