

Больше всего пожертвований получили «Грузинская мечта», партия Георгия Гахария и «Лело»

30.07.2021 19:38





По информации Службы государственного аудита, «Грузинская мечта» в период с мая и до сегодняшнего дня в качестве пожертвований получила 230 тысяч лари. При этом более всего – 50 тысяч партии пожертвовал Леван Чикадзе.



По количеству пожертвований за три месяца за «Грузинской мечтой» следует партия «За Грузию». Ей 48 жертвователей перечислили в общей сложности 219 516 лари. Среди жертвователей этой партии депутаты: Анна Бучукури, Александр Моцерелия, Шалва Кереселидзе, Георгий Ходжеванишвили и Бека Лилуашвили, начальник пресс-службы партии Софо Мдинарадзе и член партии Бердия Сичинава.



По информации Службы аудита, еще одной партии – «Лело для Грузии» с мая по июль включительно денежные суммы перечислили два жертвователя. В частности, один Ника Хазарадзе осуществил 4 транзакции. В целом же партия за три месяца в виде пожертвований получила 33 030 лари.



Что касается «Единого национального движения», партия с мая по сей день в виде пожертвований получила 26 660 лари. В частности, больше всех – 17 тысяч лари партии пожертвовал Бесарион Камададзе. За три месяца самыми активными жертвователями были Виктор Гамкрелидзе и Марина Эремашвили. Они пожертвовали партии по 20 тысяч лари.



Что касается еще двух парламентских сил, «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» и «Граждан», то, по информации Службы аудита, в 2021 году пожертвования этим партиям не фиксируются.



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