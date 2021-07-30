Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии вакцинация препаратом Pfizer будет проходить в амбулаторных учреждениях


30.07.2021   20:55


В Грузии вакцинироваться препаратом Pfizer можно будет и в амбулаторных учреждениях. Соответствующее решение сегодня было принято правительством Грузии.

Несколько амбулаторных учреждений уже выразили желание принять участие в иммунизации, заявила замглавы Минздрава Тамар Габуния.

«Учитывая то, что побочные эффекты сразу после вакцинации минимальны, иммунизация препаратом Pfizer может быть проведена в амбулаторных учреждениях. Группа экспертов и члены Координационного совета сочли приемлемым начало вакцинации в сетях поликлиник», — сказала Габуния.

По ее словам, начала вышеупомянутого процесса можно ожидать «не позднее чем с конца следующей недели».

В свою очередь иммунолог Бидзина Кулумбегов отметил, что уже идет подготовка вакцинирующих бригад. По его словам, данное решение направлено на иммунизацию как можно большего количества людей в короткие сроки. При этом вакцинирующие бригады будут точно знать, как распознавать побочные эффекты и оказать первую помощь пациенту.

Сегодня также было сказано, что государство планирует активизировать процесс иммунизации в деревнях. Тамар Габуния отметила, что речь идет о расширении вакцинации препаратами SinoVac и SinoPharm.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна