

В Грузии вакцинация препаратом Pfizer будет проходить в амбулаторных учреждениях

30.07.2021 20:55





В Грузии вакцинироваться препаратом Pfizer можно будет и в амбулаторных учреждениях. Соответствующее решение сегодня было принято правительством Грузии.



Несколько амбулаторных учреждений уже выразили желание принять участие в иммунизации, заявила замглавы Минздрава Тамар Габуния.



«Учитывая то, что побочные эффекты сразу после вакцинации минимальны, иммунизация препаратом Pfizer может быть проведена в амбулаторных учреждениях. Группа экспертов и члены Координационного совета сочли приемлемым начало вакцинации в сетях поликлиник», — сказала Габуния.



По ее словам, начала вышеупомянутого процесса можно ожидать «не позднее чем с конца следующей недели».



В свою очередь иммунолог Бидзина Кулумбегов отметил, что уже идет подготовка вакцинирующих бригад. По его словам, данное решение направлено на иммунизацию как можно большего количества людей в короткие сроки. При этом вакцинирующие бригады будут точно знать, как распознавать побочные эффекты и оказать первую помощь пациенту.



Сегодня также было сказано, что государство планирует активизировать процесс иммунизации в деревнях. Тамар Габуния отметила, что речь идет о расширении вакцинации препаратами SinoVac и SinoPharm.



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