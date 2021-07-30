

«Грузинская мечта» назвала кандидатов в мэры в регионах

30.07.2021 21:14





Политическое объединение «Грузинская мечта» назвало кандидатов в мэры в регионах.



По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, во время выборов в органы местного самоуправления он будет возглавлять избирательный штаб «Грузинской мечты». Каха Каладзе будет лидером кампании в Тбилиси, а Ираклий Гарибашвили — в масштабе всей Грузии.



Список кандидатов в мэры в регионах выглядит следующим образом:



Рустави — Нино Лацабидзе, Гардабани — Давид Каргаретели, Марнеули — Кенан Омаров, Болниси — Давид Шеразадишвили, Дманиси — Коба Мурадашвили, Цалка — Илья Сабадзе, Тетрицкаро — Георгий Циклаури, Телави — Леван Андриашвили, Ахмета — Алекси Пицхелаури, Кварели — Гиви Зауташвили, Лагодехи — Джондо Мдивнишвили, Гурджаани — Зураб Утиашвили, Сагареджо — Автандил Гуликашвили, Сигнаги — Малхаз Бегиашвили, Дедоплисцкаро — Николоз Джаниашвили, Гори — Владимир Хинчегашвили, Каспи — Вахтанг Майсурадзе, Карели — Заза Гулиашвили, Хашури — Тенгиз Читаишвили, Ахалцихе — Ираклий Лазарашвили, Аспиндза — Ростом Маграквелидзе, Боржоми — Отар Арболишвили, Адигени — Гоча Кимадзе, Ахалкалаки — Мелкон Макарян, Ниноцминда — Анивард Мосоян, Мцхета — Дмитрий Зурабишвили, Душети — Манана Нариманидзе, Тианети — Леван Циклаури, Кутаиси — Иосеб Хахалеишвили, Багдати — Каха Энукидзе, Чиатура — Гиви Модебадзе, Цкалтубо — Геннадий Баланчивадзе, Сачхере — Леван Иванашвили, Самтредия — Давид Бахтадзе, Терджола — Лаша Гогиашвили, Ткибули — Давид Черкезишвили, Вани — Александр Гогоришвили, Харагаули — Коба Лурсманашвили, Хони — Ладо Джурхадзе, Зестафони — Васил Гвелесиани, Амбролаури — Лаша Чичинадзе, Они — Серго Хидешели, Цагери — Георгий Немсадзе, Лентехи — Георгий Ониани, Зугдиди — Мамука Цоцерия, Цаленджиха — Гога Гулордава, Чхороцку — Дато Гогуа, Хоби — Давид Букия, Сенаки — Вахтанг Гаделия, Мартвили — Торнике Джанашиа, Поти — Бека Вачарадзе, Абаша — Гига Габелая, Местия — Капитон Жоржолиани, Озургети — Автандил Талаквадзе, Ланчхути — Александр Саришвили, Чохатаури — Давид Шарашидзе, Батуми — Арчил Чиковани, Кобулети — Леван Зоидзе, Хелвачаури — Заза Диасамидзе, Кеда — Роланд Беридзе, Шуахеви — Омар Такидзе, Хуло — Вахтанг Беридзе.



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