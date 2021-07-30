

МИД Грузии выражает соболезнования правительству и народу Турции

30.07.2021 21:20





Министерство иностранных дел Грузии выражает соболезнования правительству Турции и народу в связи с гибелью мирных жителей в результате масштабного пожара.



Письмо с соболезнованиями МИД Грузии размещено в социальной сети Twitter.



«Приносим наши глубочайшие соболезнования народу и правительству Турции в связи с гибелью людей в результате разрушительных пожаров на юге Турции. Мы с вами мысленно и в молитвах в это скорбное время», - говорится в письме.



Напомним, в результате лесных пожаров на юге Турции, в районах, прилегающих к Эгейскому и Средиземному морю, уже погибло несколько человек.



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