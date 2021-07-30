

Хазарадзе: Мы продолжаем борьбу за досрочные выборы

30.07.2021 21:21





«Мы продолжаем борьбу за то, чтобы «Грузинская мечта» не набрала 43% и в 2022 году были назначены досрочные выборы», — об этом на своей странице в Facebook написал член фракции «Лело за Грузию» Мамука Хазарадзе.



По его словам, в случае невыполнения условия, фракция объявит бойкот и покинет парламент.



«Лидеры мечты уже зарекомендовали себя как «кидалы» международного уровня, они много раз обманывали не только грузинский народ, но и 27 стран ЕС и США, которые являются медиаторами документа Шарля Мишеля.



Нельзя просто выйти из политической сделки такого уровня, ответственность взята, на карту поставлено евроатлантическое будущее нашей страны, поэтому мы заявляем — мы продолжаем борьбу за то, чтобы «Грузинская мечта» не набрала 43% и в 2022 году были назначены досрочные выборы. В случае невыполнения этого условия, фракция «Лело для Грузии» объявит бойкот и покинет парламент. Мы также призываем другие оппозиционные силы сделать аналогичный шаг. Борьба будет бескомпромиссной, до окончательной победы нашей страны», — написал Мамука Хазарадзе.



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