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Украина проведет часть реформ по примеру Грузии


30.07.2021   21:46


Украина проведет часть реформ по примеру Грузии. Инициатива принадлежит бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили.

В заседании совета по реформам, которое состоялось в Киеве, принимали участие президент Украины Владимир Зеленский и Михеил Саакашвили.

На этом заседании, на котором присутствовали члены Кабинета Министров Украины и мэры крупных городов, были утверждены представленные Михеилом Саакашвили основные принципы экономического управления. Президент Зеленский заявил, что эти принципы к концу года должны стать основной основой управления экономикой Украины.

Реформа предусматривает ослабление бюрократического давления, отмену многочисленных регуляций и освобождение бизнеса от коррупции. Также была одобрена реформа здравоохранения подобно грузинской реформе, которую вместе с Михеилом Саакашвили представил министр здравоохранения Украины.

Михеил Саакашвили также на примерах Грузии представил правило упрощения малого виноделия в Украине.

Детали, которые не удалось согласовать, по поручению президента Зеленского должны быть урегулированы к концу месяца.

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