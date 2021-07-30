

Украина проведет часть реформ по примеру Грузии

30.07.2021 21:46





Украина проведет часть реформ по примеру Грузии. Инициатива принадлежит бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили.



В заседании совета по реформам, которое состоялось в Киеве, принимали участие президент Украины Владимир Зеленский и Михеил Саакашвили.



На этом заседании, на котором присутствовали члены Кабинета Министров Украины и мэры крупных городов, были утверждены представленные Михеилом Саакашвили основные принципы экономического управления. Президент Зеленский заявил, что эти принципы к концу года должны стать основной основой управления экономикой Украины.



Реформа предусматривает ослабление бюрократического давления, отмену многочисленных регуляций и освобождение бизнеса от коррупции. Также была одобрена реформа здравоохранения подобно грузинской реформе, которую вместе с Михеилом Саакашвили представил министр здравоохранения Украины.



Михеил Саакашвили также на примерах Грузии представил правило упрощения малого виноделия в Украине.



Детали, которые не удалось согласовать, по поручению президента Зеленского должны быть урегулированы к концу месяца.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





