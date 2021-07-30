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Минздрав: вакцинация «Пфайзером» будет проводиться в амбулаторных учреждениях
30.07.2021 21:50
По решению Совета по иммунизации, вакцинация «Пфайзером» будет возможна и в амбулаторных учреждениях. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
По ее словам, готовность участвовать в процессе вакцинации «Пфайзер» выразили семь учреждений.
«Вакцинацию «Пфайзером» можно будет провести в амбулаторных учреждениях. В Тбилиси есть несколько очень крупных квалифицированных центров семейной медицины, которые уже много лет проводят процесс вакцинации детей. Группа экспертов сочла вполне целесообразным начать вакцинацию «Пфайзером» и в поликлиниках. В связи с этим ведутся консультации. Около семи учреждений выразили готовность к процессу вакцинации «Пфайзером»», - сказала Габуния.
По данным на 30 июля всего было проведено 464 875 прививок. Полностью вакцинированы 153 128 человек.
За последние сутки выявлено 2712 случаев коронавируса, скончались 25 человек.
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