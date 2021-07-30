

Грузия названа самой гомофобной страной в Европе – исследование ISSP

30.07.2021 21:55





«Грузия является самой гомофобной страной в Европе» - результаты опроса, проведенного «Международной программой социальных исследований» (ISSP), показывают, что Грузия является самой гомофобной страной в Европе. Результаты опроса были опубликованы «Голосом Америки».



Организация ISSP провела исследования в 33 странах мира. 84% опрошенных в Грузии считают, что «сексуальные отношения между двумя взрослыми одного пола всегда неправильны». По этому показателю Грузия возглавляет список, за ней следуют Турция с 80%, Филиппины с 78% и Россия с 69%. Опрос не проводился в двух соседних с Грузией странах - Азербайджане и Армении.



Согласно исследованию, гомофобные настроения среди молодежи встречаются реже, чем среди пожилых людей. В то же время выясняется, что женщины настроены более гомофобно, чем мужчины. Исключением с этой стороны является возрастная группа от 35 до 54 лет - женщины и мужчины этого возраста, согласно опросу, настроены одинаково гомофобно.





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