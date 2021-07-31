

Минздрав мобилизовал 7 тыс коек для ковид-инфицированных

31.07.2021 13:15





По информации министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, на сегодняшний день в клиническом секторе мобилизовано до 7 тысяч коек, из которых занято до 6 тысяч коек. По ее словам, в отделении интенсивной терапии проходят лечение до 1200 пациентов, что требует внимания.



«Разумеется, мы в Минздраве работаем для мобилизации коек. Сегодня в системе здравоохранения лечатся более 31 тысячи пациентов, большинство из них лечится на дому, и активно включены наши семейные врачи. Они консультируют пациентов в лечении на дому. Также, при необходимости, разумеется, пациенты переходят в те клиники, в которые решает семейный врач, и, соответственно, еще проходят диагностику. Также мобилизован и поэтапно увеличивается коечный фонд в ковид-гостиницах и сегодня в клиническом секторе мобилизовано до 7 тысяч коек, из которых занято до 6 тысяч. На данном этапе в интенсивном отделении проходят лечение до 1200 пациентов, что, конечно, требует внимания.



Я призываю наше население интенсивно включиться в вакцинацию и не забывать, что важно использовать маску и соблюдать социальную дистанцию», - сказала Тикарадзе .



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