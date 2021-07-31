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Уильям Кортни: Вмешательство гражданского общества и новые выборы возможно смогут разрядить напряженность в Грузии
31.07.2021 13:21
Бывший посол США в Грузии Уильям Кортни отреагировал на последние политические процессы в Грузии.
«Политический откат назад — отказ некоторых занять места в парламенте, постоянные изъяны на выборах, нарушение компромисса, достигнутого при посредничестве ЕС — порождают предположения, что Грузия съезжает с дороги, ведущей на Запад и теряет демократический импульс. Возможно, вмешательство гражданского общества и новые выборы смогут разрядить напряженность», — написал Уильям Кортни в Twitter.
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