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Гарибашвили: Грузия готова предоставить Турции любую посильную помощь
31.07.2021 18:54
Выражаю искренние соболезнования и сочувствие нашей дружественной Турции из-за гибели людей и нанесенного Турции ущерба в результате пожаров , — говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Глава правительства заявил, что Грузия готова оказать Турции любую помощь.
«Мы следим за сообщениями о масштабных лесных пожарах в южных регионах нашего стратегического партнера — Турции. Выражаю искренние соболезнования и сочувствие нашей дружественной Турции из-за гибели людей и нанесенного Турции ущерба в результате пожаров.
Грузия выражает солидарность с турецким правительством и народом в это тяжелое время.
От имени правительства Грузии готов оказать любую помощь соседней Турции», — сказано в заявлении премьер-министра Грузии, которое распространяет Администрация правительства Грузии.
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