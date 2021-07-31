

Гарибашвили: Грузия готова предоставить Турции любую посильную помощь

31.07.2021 18:54





Выражаю искренние соболезнования и сочувствие нашей дружественной Турции из-за гибели людей и нанесенного Турции ущерба в результате пожаров , — говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



Глава правительства заявил, что Грузия готова оказать Турции любую помощь.



«Мы следим за сообщениями о масштабных лесных пожарах в южных регионах нашего стратегического партнера — Турции. Выражаю искренние соболезнования и сочувствие нашей дружественной Турции из-за гибели людей и нанесенного Турции ущерба в результате пожаров.



Грузия выражает солидарность с турецким правительством и народом в это тяжелое время.



От имени правительства Грузии готов оказать любую помощь соседней Турции», — сказано в заявлении премьер-министра Грузии, которое распространяет Администрация правительства Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





