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Право на получение финансирования партиям будет восстановлено с 1 августа 2021 года
01.08.2021 11:31
Политическим партиям, потерявшим бюджетное финансирование, полагающееся им на основании выборов 2020 года, право на получение финансирования будет восстановлено с 1 августа 2021 года.
Кроме того, таким партиям будут переданы все те денежные средства, которые они могли получить, если бы не потеряли право на получение финансирования. Этими партиями являются «Гирчи» («Шишка») и «Алеко Элисашвили – Граждане».
Как известно, парламент Грузии в конце июня принял закон, согласно которому, политическим партиям, потерявшим право на получение финансирования из госбюджета, полагающегося им на основании парламентских выборов 2020 года, это право должно было восстановиться с 1 февраля 2022 года. Однако, по решению парламента, этот срок был изменен и бюджетное финансирование упомянутым партиям будет восстановлено с 1 августа 2021 года.
Положенное партии «Гирчи» ежегодное бюджетное финансирование составляет 777 990 лари, а «Алеко Элисашвили – Граждане» – 497 406 лари.
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