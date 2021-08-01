

Мелия: Тбилиси стал безопасным для преступников городом

01.08.2021 13:46





Кандидат в мэры Тбилиси, председатель «Единого национального движения» Ника Мелиа прокомментировал смерть 31-летней гражданки Австралии в Тбилиси.



«Тбилиси с каждым днем становится все более опасным для жизни городом, повторяю — для жизни. «Тбилиси — город, полный жизни» остается всего лишь слоганом правительства, находящегося в сговоре с криминальным миром.



Тбилиси становится опасным для тбилисцев, для приезжих из других городов, сел Грузии, а также для иностранцев и туристов.



Факт, что Тбилиси безопасен для преступников, которые действительно в безопасных условиях убивают наших граждан, туристов. Их безопасности необходимо положить конец. Тбилиси должен стать безопасным для мирных, законопослушных людей! «Грузинская мечта», симпатизирующая преступникам, должна уйти. Так и будет!», — написал Мелия в Facebook.



Напомним, поздно вечером 31 июля гражданка Австралии, пропавшая днем ранее, была обнаружена мертвой на склоне горы Мтацминда в Тбилиси, недалеко от аттракциона Колесо обозрения. Девушка пропала во время прогулки. Последний раз она выходила на связь вечером в пятницу, когда на нее напали, и она по телефону просила о помощи. МВД Грузии расследует дело по статье, предполагающей «умышленное убийство».





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