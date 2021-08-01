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Парламент Грузии 2 августа на внеочередном заседании изберет председателя и членов ЦИК


01.08.2021   15:48


Парламент Грузии 2 августа на внеочередном заседании изберет председателя и членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В этот раз для избрания кандидатов на вакантные должности в ЦИК будет достаточно не менее 76 голосов.

Вместе с тем, исходя из результатов предыдущего голосования, стало очевидно, кого изберет правящая команда большинством полного состава. Это: Георгий Каландаришвили, Гия Цацашвили и Майя Заридзе.

Согласно изменениям, осуществленным в избирательном законодательстве, дважды голосование было проведено с кворумом 2/3 и один раз с кворумом 3/5, однако, из-за того, что правящая команда и оппозиция не договорились по общим кандидатам, избрать председателя и двух членов ЦИК высоким кворумом не удалось. Следовательно, теперь они будут избраны сроком на 6 месяцев.

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