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В парламенте представят инициативу о создании следственной комиссии по событиям 5-6 июля


01.08.2021   18:34


На заседании бюро парламента Грузии 2 августа будет представлена инициатива о создании следственной комиссии по изучению событий, развернувшихся в Тбилиси 5-6 июля.

Проект постановления подготовила фракция «Группа реформ Шарля Мишеля».

В случае принятия постановления, в парламенте будет создана временная следственная комиссия, которая в течение 3 месяцев в рамках изучения дела публично опросит аффилированных с делом лиц, опубликует соответствующее заключение и в случае необходимости отреагирует надлежащим образом.

«Это расследование окончательно ответит на все возникшие в обществе вопросы, которые напрямую связаны с гарантированными Конституцией Грузии правами, демократией, безопасностью и европейским выбором», - заявляют авторы инициативы.

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