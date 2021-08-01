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В парламенте представят инициативу о создании следственной комиссии по событиям 5-6 июля
01.08.2021 18:34
На заседании бюро парламента Грузии 2 августа будет представлена инициатива о создании следственной комиссии по изучению событий, развернувшихся в Тбилиси 5-6 июля.
Проект постановления подготовила фракция «Группа реформ Шарля Мишеля».
В случае принятия постановления, в парламенте будет создана временная следственная комиссия, которая в течение 3 месяцев в рамках изучения дела публично опросит аффилированных с делом лиц, опубликует соответствующее заключение и в случае необходимости отреагирует надлежащим образом.
«Это расследование окончательно ответит на все возникшие в обществе вопросы, которые напрямую связаны с гарантированными Конституцией Грузии правами, демократией, безопасностью и европейским выбором», - заявляют авторы инициативы.
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