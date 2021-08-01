

Гахария: Если не закончатся сплетни, насилие и брань в отношении друг друга, мы не продвинемся вперед

01.08.2021 18:44





«Если в конечном итоге не закончатся все эти сплетни, насилие и брань в отношении друг друга, мы не продвинемся вперед», - заявил председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария.



Гахария продолжает визиты в регионы и встречи с населением. Он сегодня открыл новый офис партии в Цкалтубо.



«Мы сейчас формируем партию и участвуем в выборах. Поэтому очень важно, чтобы мы все делали быстро и качественно. Главная цель сегодня – это в результате этих выборов усилить местные власти и потом, уже посредством больших выборов, усилить и государство, поскольку, если в конечном итоге не закончатся этот происходящий хаос, все эти сплетни, насилие и брань в отношении друг друга, мы не продвинемся вперед», - завил Гахария.



Говоря о комплектовании команды, лидер «За Грузию» отметил, что люди должны удовлетворять принципам чести, добросовестности и профессионализма.



Вместе с тем, он отметил, что не собирается ругать свое общее прошлое с «Грузинской мечтой».



Что касается происходящего сейчас в стране, по словам Гахария, с этим никоим образом нельзя связываться.



«Бранят, как только не называют друг друга, позволяют себе невообразимое. Мы с этим никак не должны быть связаны, кто бы что не позволял себе», - обратился Гахария к сторонникам.



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