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Гахария: Если не закончатся сплетни, насилие и брань в отношении друг друга, мы не продвинемся вперед
01.08.2021 18:44
«Если в конечном итоге не закончатся все эти сплетни, насилие и брань в отношении друг друга, мы не продвинемся вперед», - заявил председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария.
Гахария продолжает визиты в регионы и встречи с населением. Он сегодня открыл новый офис партии в Цкалтубо.
«Мы сейчас формируем партию и участвуем в выборах. Поэтому очень важно, чтобы мы все делали быстро и качественно. Главная цель сегодня – это в результате этих выборов усилить местные власти и потом, уже посредством больших выборов, усилить и государство, поскольку, если в конечном итоге не закончатся этот происходящий хаос, все эти сплетни, насилие и брань в отношении друг друга, мы не продвинемся вперед», - завил Гахария.
Говоря о комплектовании команды, лидер «За Грузию» отметил, что люди должны удовлетворять принципам чести, добросовестности и профессионализма.
Вместе с тем, он отметил, что не собирается ругать свое общее прошлое с «Грузинской мечтой».
Что касается происходящего сейчас в стране, по словам Гахария, с этим никоим образом нельзя связываться.
«Бранят, как только не называют друг друга, позволяют себе невообразимое. Мы с этим никак не должны быть связаны, кто бы что не позволял себе», - обратился Гахария к сторонникам.
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