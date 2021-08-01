

Премьер Грузии поздравил сотрудников Службы госбезопасности с профессиональным праздником

01.08.2021 19:43





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил сотрудников Службы государственной безопасности (СГБ) с профессиональным праздником и посетил показательные учения.



«Хочу искренне поздравить каждого сотрудника СГБ с этим днем. Как вы знаете, прошло 6 лет с момента создания Службы государственной безопасности. Хочу поблагодарить каждого сотрудника за профессиональную работу, за службу. Они ежедневно служат нашей стране, нашим гражданам, нашему населению, защищают и укрепляют наше государство. Еще раз поздравляю вас и желаю успехов», — сказал премьер.



Ранее сегодня глава правительства также провел встречу с руководством силового блока: шефом СГБ Григолом Лилуашвили, министром внутренних дел Вахтангом Гомелаури, министром обороны Джуаншером Бурчуладзе, главой Специальной службы государственной охраны Анзором Чубинидзе, главой Службы разведки Шалвой Ломидзе, а также со спикером парламента Кахой Кучава.



Служба государственной безопасности была создана 1 августа 2015 года. СГБ представляет собой систему специализированных учреждений исполнительной власти, напрямую подчиненных правительству Грузии, которые в пределах своей компетенции обеспечивают государственную безопасность.



Направлениями деятельности Службы являются: защита конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и военного потенциала Грузии от противоправных действий иностранных спецслужб и отдельных лиц, обеспечение экономической безопасности страны, борьба с транснациональной организованной преступностью и международной преступностью, угрожающей государственной безопасности, меры по предупреждению, выявление и пресечение коррупции.



Служба безопасности состоит из 13 структурных единиц, среди которых контртеррористичесекий центр, антикоррупционное агентство, генинспекция, контразведка.



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