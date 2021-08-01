

Парламенту Грузии придется выбрать технического председателя ЦИК

01.08.2021 19:50





Парламент Грузии выберет председателя и двух членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на внеочередном пленарном заседании в понедельник, 2 августа.



Голосование по кандидатуре председателя ЦИК было провалено трижды. Ни один из двух представленных президентом Грузии претендентов не получил необходимое количество голосов.



Согласно принятым в Избирательный кодекс Грузии поправкам, для утверждения председателя ЦИК на полный срок – пять лет, требуется согласие 2/3 депутатов парламента из 150, а после – 3/5. Если этого не происходит, то парламент Грузии проводит голосование для утверждения председателя на шесть месяцев. Для этого достаточно согласие 76 депутатов из 150.



После избрания «технического» председателя и новоназначенные члены ЦИК будут занимать свои должности в течение шести месяцев.



Правящая команда поддерживает кандидатуру Георгия Каландаришвили в качестве председателя ЦИК, а Гии Цацашвили и Майи Заридзе – в качестве двух членов комиссии. Именно новому председателю ЦИК предстоит провести выборы в местные органы власти этой осенью.



Поправки по поводу избрания главы ЦИК Грузии были приняты в результате соглашения между властью и оппозицией при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.



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