

Между Гарибашвили и Эрдоганом состоялся телефонный разговор

01.08.2021 21:53





Между премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор.



По информации администрации правительства Грузии, глава правительства еще раз выразил президенту Эрдогану сочувствие и поддержку от имени правительства Грузии и грузинского народа в связи с жертвами и ущербом в результате пожаров в Турции.



Президент Турецкой Республики поблагодарил Ираклия Гарибашвили за поддержку. Премьер-министр Грузии уже поручил соответствующим ведомствам, в случае необходимости оказать надлежащую помощь другу и стратегическому партнеру – Турецкой Республике.



«В ходе телефонного разговора внимание было акцентировано на государственном визите Ираклия Гарибашвили в Анкару, который состоялся 1 июня. Глава грузинского правительства поблагодарил Реджепа Тайипома Эрдогана за прием высокого уровня.



Президент Эрдоган еще раз пригласил премьер-министра Грузии в Турцию. Была подчеркнута необходимость проведения в ближайшее время заседания Стратегического совета, который является значительным форматом по обсуждению актуальных вопросов двусторонней повестки дня.



Премьер-министр Грузии и президент Турецкой Республики говорили также и о перспективах развития и важности азербайджано-грузино-турецкого формата трехстороннего сотрудничества», - отмечается в информации.



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