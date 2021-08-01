Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Между Гарибашвили и Эрдоганом состоялся телефонный разговор


01.08.2021   21:53


Между премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор.

По информации администрации правительства Грузии, глава правительства еще раз выразил президенту Эрдогану сочувствие и поддержку от имени правительства Грузии и грузинского народа в связи с жертвами и ущербом в результате пожаров в Турции.

Президент Турецкой Республики поблагодарил Ираклия Гарибашвили за поддержку. Премьер-министр Грузии уже поручил соответствующим ведомствам, в случае необходимости оказать надлежащую помощь другу и стратегическому партнеру – Турецкой Республике.

«В ходе телефонного разговора внимание было акцентировано на государственном визите Ираклия Гарибашвили в Анкару, который состоялся 1 июня. Глава грузинского правительства поблагодарил Реджепа Тайипома Эрдогана за прием высокого уровня.

Президент Эрдоган еще раз пригласил премьер-министра Грузии в Турцию. Была подчеркнута необходимость проведения в ближайшее время заседания Стратегического совета, который является значительным форматом по обсуждению актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

Премьер-министр Грузии и президент Турецкой Республики говорили также и о перспективах развития и важности азербайджано-грузино-турецкого формата трехстороннего сотрудничества», - отмечается в информации.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна