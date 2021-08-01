

Дегнан: Друзья Грузии разочарованы выходом «Грузинской мечты» из Соглашения

01.08.2021 22:26





Посол США в Грузии Келли Дегнан прокомментировала выход правящей партии «Грузинская мечта» из Соглашения президента Европейского совета Шарля Мишеля и последовавшие за этим политические события.



По ее словам, друзья Грузии разочарованы выходом правящей партии из Соглашения.



«Идея и ценность Соглашения заключалась в том, что стороны согласовали его вместе и вместе взяли на себя обязательство провести реформы. Мы надеемся, что это Соглашение продолжит обеспечивать определенную структуру и рамки для совместной работы сторон.



Грузии нужны многопартийные реформы, которые будут продвигать и осуществлять все лидеры, избранные грузинскими избирателями.



Надеюсь, что Соглашение останется в силе и будет своего рода путеводителем, который необходим грузинским лидерам для проведения обязательных реформ», - заявила Келли Дегнан.



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