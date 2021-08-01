|
|
|
Дегнан: Друзья Грузии разочарованы выходом «Грузинской мечты» из Соглашения
01.08.2021 22:26
Посол США в Грузии Келли Дегнан прокомментировала выход правящей партии «Грузинская мечта» из Соглашения президента Европейского совета Шарля Мишеля и последовавшие за этим политические события.
По ее словам, друзья Грузии разочарованы выходом правящей партии из Соглашения.
«Идея и ценность Соглашения заключалась в том, что стороны согласовали его вместе и вместе взяли на себя обязательство провести реформы. Мы надеемся, что это Соглашение продолжит обеспечивать определенную структуру и рамки для совместной работы сторон.
Грузии нужны многопартийные реформы, которые будут продвигать и осуществлять все лидеры, избранные грузинскими избирателями.
Надеюсь, что Соглашение останется в силе и будет своего рода путеводителем, который необходим грузинским лидерам для проведения обязательных реформ», - заявила Келли Дегнан.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна