

Министр культуры Грузии вылетела во Францию

01.08.2021 22:36





Министр культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Теа Цулукиани вылетела во Францию. В Париже она провела первое заседание Управляющего комитета поместья Левиль.



Культурное пространство, получившее в июне название «Исторический и культурный грузино-французский мемориальный центр Первой Демократической республики», было передано в ведомство министерства культуры, которое обязалось полностью отремонтировать поместье в течение 10 лет.



На первом заседании под председательством Теи Цулукиани был обсужден дальнейший план действий по реабилитации поместья Левиль.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





