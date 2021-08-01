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Министр культуры Грузии вылетела во Францию
01.08.2021 22:36
Министр культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Теа Цулукиани вылетела во Францию. В Париже она провела первое заседание Управляющего комитета поместья Левиль.
Культурное пространство, получившее в июне название «Исторический и культурный грузино-французский мемориальный центр Первой Демократической республики», было передано в ведомство министерства культуры, которое обязалось полностью отремонтировать поместье в течение 10 лет.
На первом заседании под председательством Теи Цулукиани был обсужден дальнейший план действий по реабилитации поместья Левиль.
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