

Грузинские спецслужбы собирают досье на публичных лиц для Иванишвили - «Мтавари архи»

02.08.2021 10:44





Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) путем незаконной слежки собирает досье на публичных лиц, — заявил генеральный директор телеканала Mtavari Arkhi Ника Гварамия. По его словам, основной акцент делается на личной жизни, а задание поступило от Бидзины Иванишвили.



В прямом эфире Гварамия зачитал документ, который, по его словам, подготовила СГБ. Он содержит подробности личной жизни политиков, журналистов, священнослужителей и общественных деятелей. Запротоколированы десятки разговоров, информация о встречах, переговорах и обстоятельствах, при которых они проходили.



Среди прочего – беседы представителей неправительственного сектора между собой. Несколько человек, в том числе бывший директор «Грузинской демократической инициативы» (GDI) и руководитель Transparency International Georgia подтвердили что на записях реальные разговоры.





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