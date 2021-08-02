Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинские спецслужбы собирают досье на публичных лиц для Иванишвили - «Мтавари архи»


02.08.2021   10:44


Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) путем незаконной слежки собирает досье на публичных лиц, — заявил генеральный директор телеканала Mtavari Arkhi Ника Гварамия. По его словам, основной акцент делается на личной жизни, а задание поступило от Бидзины Иванишвили.

В прямом эфире Гварамия зачитал документ, который, по его словам, подготовила СГБ. Он содержит подробности личной жизни политиков, журналистов, священнослужителей и общественных деятелей. Запротоколированы десятки разговоров, информация о встречах, переговорах и обстоятельствах, при которых они проходили.

Среди прочего – беседы представителей неправительственного сектора между собой. Несколько человек, в том числе бывший директор «Грузинской демократической инициативы» (GDI) и руководитель Transparency International Georgia подтвердили что на записях реальные разговоры.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна