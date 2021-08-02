

Эрдоган: Стратегическое партнерство Турции и Грузии стало более важным

02.08.2021 11:19





Стратегическое партнерство между Турцией и Грузией стало более важным, и Турция считает Грузию ведущим элементом регионального сотрудничества, — об этом, по данным турецких СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.



По сообщению турецкого управления связи, Эрдоган подчеркнул необходимость совместной работы, особенно в отношении регионального транспорта и линий электропередачи.



Турецкие СМИ пишут, что Реджеп Тайип Эрдоган также выразил желание обновить трехсторонний механизм Турция-Грузия-Азербайджан. Эрдоган поблагодарил Гарибашвили за поддержку в связи с пожарами.



Президент Турции и премьер-министр Грузии обсудили региональные вопросы, а также двусторонние отношения.





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