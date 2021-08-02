|
|
|
Эрдоган: Стратегическое партнерство Турции и Грузии стало более важным
02.08.2021 11:19
Стратегическое партнерство между Турцией и Грузией стало более важным, и Турция считает Грузию ведущим элементом регионального сотрудничества, — об этом, по данным турецких СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
По сообщению турецкого управления связи, Эрдоган подчеркнул необходимость совместной работы, особенно в отношении регионального транспорта и линий электропередачи.
Турецкие СМИ пишут, что Реджеп Тайип Эрдоган также выразил желание обновить трехсторонний механизм Турция-Грузия-Азербайджан. Эрдоган поблагодарил Гарибашвили за поддержку в связи с пожарами.
Президент Турции и премьер-министр Грузии обсудили региональные вопросы, а также двусторонние отношения.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна