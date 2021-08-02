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Гарибашвили: Идет быстрое восстановление экономики страны
02.08.2021 11:48
В результате наших правильных шагов идет быстрое восстановление экономики страны, — об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил на сегодняшнем заседании правительства.
Премьер-министр прокомментировал данные Национальной службы статистики.
«Хочу напомнить нашему населению, что в результате правильных шагов, которые мы сделали, идет быстрое восстановление экономики страны. В апреле у нас был рост в 45%, в мае — 25%, сейчас в июне зафиксировано 18,7%, что, конечно, нас очень радует. Следовательно, шестимесячный показатель составил 12,6%, и за шесть месяцев у нас был такой беспрецедентный рост экономики. Хочу также отметить, что мы будем максимально содействовать бизнесу, чтобы способствовать финансированию новых проектов», — заявил Ираклий Гарибашвили.
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