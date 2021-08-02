

Премьер перед выборами обещает субсидирование ипотечного кредита многодетным семьям

02.08.2021 12:09





Сегодня мы запускаем государственную программу субсидируемого ипотечного кредита, чтобы улучшить жилищные условия многодетных семей или семей с новорожденными детьми, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.



По словам главы правительства, это программа позволит гражданам купить квартиру или частный дом.



«Натия Турнава представляет новую программу, которую мы анонсировали некоторое время назад, это программа субсидирования ипотечного кредита, направленная на улучшение жилищных условий многодетных семей или семей, у которых есть только что родившийся ребенок», - сказал Гарибашвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





