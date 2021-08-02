

США советуют своим гражданам не ездить в Грузию

02.08.2021 12:44





Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выдали для Грузии туристическую справку уровня 4, это означает, что в стране очень высокий уровень распространения COVID-19. Об этом сообщает Бюро консульских дел Госдепартамента США.



В то же время Госдепартамент США предостерегает граждан США от поездок в оккупированные Россией регионы Грузии, в Южную Осетию и Абхазию из-за риска совершения преступлений, гражданских беспорядков и наличия мин.



«Российские войска и пограничники оккупируют Южную Осетию и Абхазию. Точное расположение административных границ определить сложно. Въезд на оккупированные территории, скорее всего, приведет к вашему аресту, тюремному заключению и/или штрафу. В регионе происходят нападения и криминальные инциденты. Противопехотные мины представляют опасность для путешественников вблизи границ обеих территорий.



Правительство США не может оказывать экстренные услуги гражданам США, путешествующим в Южную Осетию и Абхазию, поскольку государственным служащим США запрещено ездить туда», - сказано в сообщении.



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