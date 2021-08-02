

Гарибашвили: Страна больше не выдержит закрытий и ограничений

02.08.2021 13:41





Страна больше не выдержит закрытий и ограничений, поэтому мы должны управлять процессом и способствовать экономическому росту, — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на заседании правительства.



«Правильный путь для нашей страны — это, с одной стороны, поддерживать высокие темпы экономического роста; Если посмотреть на страны региона и текущие тенденции в Европе в целом, такой рост наблюдается не во многих местах. Это действительно беспрецедентный рост в нашей стране; С другой стороны, то, что нам удалось привезти такое количество вакцин, я считаю очень хорошей и радостной новостью. Все это нужно использовать правильно, с правильным объяснением населению», — заявил Гарибашвили.



Премьер-министр еще раз отметил, что вакцинация — это способ сохранить экономику и в целом способ выжить в этой ситуации.



«Чтобы еще раз напомнить населению, в прошлом году, когда страна была закрыта, тысячи, сотни тысяч людей потеряли работу, сидели дома, а затем получили помощь в размере 200 лари, что мы смогли сделать. Этого недостаточно. Поэтому, чтобы это не повторилось, мы должны быть очень осторожны, с одной стороны, следовать рекомендациям министерства здравоохранения, доверять нашим врачам, нашим ученым и сделать очень простую прививку. Главный аргумент, который я хочу сказать населению, заключается в том, что в случае заражения очень высока вероятность того, что, к сожалению, тот или иной случай закончится летально, тем более что он очень индивидуален, слишком много здоровых людей заразились коронавирусом и с ними случилась беда, но если мы посмотрим на статистику, смертей вакцинированных не зарегистрировано; В общем, тенденция такая. Поэтому вакцина защищает нас, и поэтому мы должны еще раз призвать всех сделать прививки», — заявил Ираклий Гарибашвили.





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