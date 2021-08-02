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Джапаридзе: Договор Мишеля в силе, его гарантами являются США и ЕС
02.08.2021 14:44
По заявлению одного из лидеров «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе, основным вопросом встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили будет процесс осуществления документа Шарля Мишеля и демарш «Грузинской мечты».
Как пояснил Джапаридзе, договор Мишеля в силе, и заявления безответственных лидеров «Грузинской мечты» этого не изменят.
«Договор Мишеля в силе, его гарантами являются США и ЕС, и «Грузинской мечте» придется выполнить все обязательства, как бы она не старалась ввести в заблуждение людей, наших сограждан, якобы они могут упразднить этот договор. Это все, наверное, закончится тем, что если лидеры «Грузинской мечты» продолжат так себя вести, обязательно встанет вопрос о санкциях в отношении них, и это будет неизбежным. Как видно, они выбрали этот путь, и это их выбор», - заявляет Бадри Джапаридзе.
До встречи с лидерами «Лело» к Зурабишвили приходил лидер «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили. Кроме того, президент уже встретилась с председателем «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе.
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