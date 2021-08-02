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«Грузинская мечта» не намерена возвращаться к соглашению с оппозицией


02.08.2021   15:50


По заявлению председателя «Грузинской мечты – Демократической Грузии» Ираклия Кобахидзе, какой бы политический кризис не создался в стране, исключено, чтобы в будущем правящая команда подписала документ, подобный соглашению Шарля Мишеля. Об этом он сказал в беседе с журналистами.

Как отметил Кобахидзе, на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили они говорили именно об этом.

«У нас был разговор с президентом по поводу текущих политических процессов. Ее интересовала наша позиция, и мы ознакомили президента с ней. Что касается этого соглашения, то мы четко заявили, что к этому соглашению больше не вернемся. Мы не только не вернемся к этому соглашению, а какой бы искусственный политический кризис не создала радикальная оппозиция, исключено, чтобы в будущем мы подписали подобного типа документ, исходя из того, все это предполагает, хоть и временный, но все-таки выход за конституционные рамки. Мы должны беречь нашу страну и ни в коем случае больше не допускать того, чтобы страна, пусть даже временно, выходила за конституционные рамки», - заявил Кобахидзе.

На вопрос о том, пыталась ли президент переубедить членов правящей команды, Кобахидзе ответил: «Говорить о деталях закрытой встречи с президентом не могу. Ее интересовали наши соображения в связи с политическими процессами».

Что же касается призывов международных партнеров, в том числе заявления посла США в Грузии о том, что стороны должны вернуться к переговорам, Кобахидзе заявляет, что возвращение в рамки документа исключается.

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