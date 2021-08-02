

Оппозиция о предполагаемой слежке СГБ: «правительство Иванишвили развращено»

02.08.2021 16:05





Иванишвили Служба государственной безопасности (СГБ) путем незаконной слежки осуществляет незаконный сбор данных на публичных лиц. Об этом ранее сообщил директор телеканала Mtavari Arkhi Ника Гварамия.



По словам члена «Единого национального движения» Хатии Деканоидзе, диагноз действующим властям поставлен уже давно и ее н удивляет происходящее.



«Правительству Бидзины Иванишвили уже поставлен диагноз и не в этом ли вообще суть авторитаризма? Тайные слежки, тайные записи, когда не доверяешь даже представителям собственной политической партии, и, конечно же, главное воплощение, отвратительный способ получения кадров, записей личной жизни путем скрытого наблюдения за оппозицией, НПО и членами собственной политической команды», – заявила она.



По словам Георгия Нониашвили из «Европейской Грузии» происходящее демонстрирует «развращенность» власти и необходимость перехода на коалиционное управление.



«К сожалению, людей больше не удивляют скрытые записи, но вчерашняя история еще раз показывает, насколько испорчена правоохранительная система и насколько развращено правительство, поэтому необходимы изменения, в том числе с рамках муниципальных выборов, чтобы сменить это правительство на цивилизованное, коалиционное, которое никогда не посмеет прослушивать, публиковать незаконные записи и пр.», – сказал он.



Член «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе, в свою очередь, полностью опроверг сообщения о незаконной слежке. По словам бывшего спикера парламента, любой может написать на бумаге инициалы и представить их, как чей-то разговор.



«Настоящих записей нет, это тексты, которые на листе бумаги может написать любой человек. Мы не должны удивляться ничему после того, как слышали немало дезинформации и фейковых новостей в адрес моих друзей, даже моей семьи. Мы относимся к подобному спокойно так как знаем кто такой Ника Гварамия», – заявил Талаквадзе.



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