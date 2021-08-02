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Парламент избрал временного председателя ЦИК
02.08.2021 16:57
Парламент Грузии избрал председателя и двух членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Председателем ЦИК 83 голосами против 3 парламент утвердил Георгия Каландаришвили.
Профессиональными членами ЦИК парламент утвердил Гию Цацашвили (81 сторонник) и Майю Заридзе (81 сторонник).
В этот раз голосование проводилось кворумом большинства полного состава, а это означало, что для избрания кандидатов на вакантные должности в ЦИК было достаточно не менее 76 голосов.
Избранные большинством полного состава председатель и члены ЦИК будут занимать свои должности 6 месяцев.
Согласно изменениям, осуществленным в избирательном законодательстве, дважды голосование было проведено с кворумом 2/3 и один раз с кворумом 3/5, однако, из-за того, что правящая команда и оппозиция не договорились по общим кандидатам, избрать председателя и двух членов ЦИК высоким кворумом не удалось.
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