

Парламент избрал временного председателя ЦИК

02.08.2021 16:57





Парламент Грузии избрал председателя и двух членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Председателем ЦИК 83 голосами против 3 парламент утвердил Георгия Каландаришвили.



Профессиональными членами ЦИК парламент утвердил Гию Цацашвили (81 сторонник) и Майю Заридзе (81 сторонник).



В этот раз голосование проводилось кворумом большинства полного состава, а это означало, что для избрания кандидатов на вакантные должности в ЦИК было достаточно не менее 76 голосов.



Избранные большинством полного состава председатель и члены ЦИК будут занимать свои должности 6 месяцев.



Согласно изменениям, осуществленным в избирательном законодательстве, дважды голосование было проведено с кворумом 2/3 и один раз с кворумом 3/5, однако, из-за того, что правящая команда и оппозиция не договорились по общим кандидатам, избрать председателя и двух членов ЦИК высоким кворумом не удалось.



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