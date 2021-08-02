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Президент Армении назначил Никола Пашиняна премьер-министром
02.08.2021 17:01
Президент Армении назначил Никола Пашиняна премьер-министром страны. Соответствующий указ сегодня опубликовал Армен Саркисян.
Ранее глава парламентской фракции партии «Гражданский договор» Айк Конджорян направил президенту страны Армену Саркисяну решение о выдвижении Никола Пашиняна кандидатом в премьер-министры.
Согласно Конституции Армении, президент страны после начала работы новоизбранного Национального Собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством, сформированном в порядке, установленным статьей 89 Конституции.
До этого Пашинян исполнял обязанности премьер-министра Армении.
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