

Президент Армении назначил Никола Пашиняна премьер-министром

02.08.2021 17:01





Президент Армении назначил Никола Пашиняна премьер-министром страны. Соответствующий указ сегодня опубликовал Армен Саркисян.



Ранее глава парламентской фракции партии «Гражданский договор» Айк Конджорян направил президенту страны Армену Саркисяну решение о выдвижении Никола Пашиняна кандидатом в премьер-министры.



Согласно Конституции Армении, президент страны после начала работы новоизбранного Национального Собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством, сформированном в порядке, установленным статьей 89 Конституции.



До этого Пашинян исполнял обязанности премьер-министра Армении.





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