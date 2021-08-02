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IRI: 62% населения считают, что страна развивается в неправильном направлении


02.08.2021   18:21


Международный республиканский институт (IRI) опубликовал результаты исследования, согласно которым 62% населения считают, что страна развивается в неправильном направлении, 26% считают, что Грузия развивается в правильном направлении, а 12% - либо не знают, либо у них нет ответа.

Исследование было проведено в период с 15 по 30 июня 2021 года путем личных интервью.

В опросе приняли участие 1500 совершеннолетних респондентов. Погрешность составляет +/- 2,5 %.

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