

IRI: 62% населения считают, что страна развивается в неправильном направлении

02.08.2021 18:21





Международный республиканский институт (IRI) опубликовал результаты исследования, согласно которым 62% населения считают, что страна развивается в неправильном направлении, 26% считают, что Грузия развивается в правильном направлении, а 12% - либо не знают, либо у них нет ответа.



Исследование было проведено в период с 15 по 30 июня 2021 года путем личных интервью.



В опросе приняли участие 1500 совершеннолетних респондентов. Погрешность составляет +/- 2,5 %.





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