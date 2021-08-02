|
|
|
IRI: 62% населения считают, что страна развивается в неправильном направлении
02.08.2021 18:21
Международный республиканский институт (IRI) опубликовал результаты исследования, согласно которым 62% населения считают, что страна развивается в неправильном направлении, 26% считают, что Грузия развивается в правильном направлении, а 12% - либо не знают, либо у них нет ответа.
Исследование было проведено в период с 15 по 30 июня 2021 года путем личных интервью.
В опросе приняли участие 1500 совершеннолетних респондентов. Погрешность составляет +/- 2,5 %.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна