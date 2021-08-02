

Опрос IRI: «Грузинская Мечта» — 28%, «Нацдвижение» — 15%, партия Гахария — 9%

02.08.2021 19:45





Согласно опросу, проведенному Международным республиканским институтом США (IRI) в июне 2021 года, на вопрос, за кого бы проголосовали респонденты, если бы парламентские выборы состоялись в данный момент времени, за правящую партию «Грузинская мечта» свои голоса отдали бы 28% опрошенных, за «Единое национальное движение» — 15%. Партии Гиоргия Гахария «За Грузию» оказалась на третьем месте, за нее готовы проголосовать — 9% респондентов.



Этот рейтинг отражает мнение тех, кто заявил о своем намерении принять участие в выборах.



Рейтинг партий в опросе IRI выглядит так:



«Грузинская мечта» — 28%

«Единое национальное движение» — 15%

«За Грузию» Гиорги Гахария — 9%

«Лейбористская партия Грузии» — 3%

«Гирчи- Больше свободы» (лидер Зураб Джапаридзе) — 3%

«Стратегия Агмашенебели» (лидер Гиоргий Вашадзе) — 2%

«Лело» — 2%

«Альянс патриотов» — 2%

«Граждане» (лидер Алеко Элисашвили) — 2%

«Эри»(лидер Леван Васадзе) — 2%

«Европейская Грузия» — 1%

«Для народа» (лидер Ана Долидзе) — 1%

«Дроа» (лидер Элене Хоштария) — 1%

«Гирчи» — 1%

Другие — 1%



На данный вопрос ответили «не знаю» — 18% респондентов, 6% отказались отвечать.



Исследование проводилось с 15 по 30 июня 2021 года от имени Исследовательского центра Международного республиканского института представителем Балтийских исследований и организации Gallup доктором Расой Алишаускине. Полевые исследования проводились IPM.



Данные были собраны с использованием метода стратифицированной многоступенчатой ​​случайной выборки посредством личных интервью. В выборку вошли 1500 респондентов имеющих право голоса. Погрешность составляет +/- 2,5%, процент ответов — 74%. Исследование финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).



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