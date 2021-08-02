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Опрос IRI: За проведение досрочных парламентских выборов в Грузии выступил 51% опрошенных
02.08.2021 19:49
Согласно опросу Международного республиканского института (IRI), 51% респондентов выступили за проведение в Грузии досрочных парламентских выборов. Из них 29% однозначно выступают за проведение досрочных выборов, 22% согласны с их проведением, но в определенной степени.
Что касается оппонентов, то против досрочных выборов выступили 39% опрошенных. Однозначно против — 27%, в той или иной степени — 12%. 10% респондентов воздержались от ответа или ответили «не знаю».
Исследование проводилось с 15 по 30 июня 2021 года от имени Исследовательского центра Международного республиканского института представителем Балтийских исследований и организации Gallup доктором Расой Алишаускине. Полевые исследования проводились IPM.
Данные были собраны с использованием метода стратифицированной многоступенчатой случайной выборки посредством личных интервью. В выборку вошли 1500 респондентов имеющих право голоса. Погрешность составляет +/- 2,5%, процент ответов — 74%. Исследование финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).
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