

Согласно исследованию IRI, 29% опрошенных поддерживают досрочные выборы, 27% - против их проведения

02.08.2021 19:53





29% опрошенных поддерживают проведение досрочных парламентских выборов в Грузии, - об этом говорится в новом исследовании Международного республиканского института (IRI).



На вопрос о том, поддерживаете ли вы требование оппозиции о проведении досрочных парламентских выборов, 29% заявили, что действительно поддерживают, 22% - частично , 27% - против их проведения, 10% - не знают/или у них нет ответа на этот вопрос.



Исследование проведено в период с 15 по 30 июня 2021 года от имени исследовательского центра Международного республиканского института представителем "Baltic Surveys"/The Gallup Organization, доктором Расой Алишаускене. Полевые работы проведены „IPM“. Данные собраны с использованием метода стратифицированной многоступенчатой случайной выборки. Выбор охватил 1500 респондентов, имеющих право голоса. Данные были взвешены в соответствии с возрастом, полом, регионом и размером поселения. Погрешность составляет +/- 2.5 %. Показатель отклика – 74%. Исследование стало возможным благодаря поддержке американского народа посредством Агентства США по международному развитию (USAID).



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