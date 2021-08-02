

СГБ распространила экстренное заявление

02.08.2021 19:54





Служба государственной безопасности Грузии отреагировала на информацию, распространенную в эфире «Мтавари архи» и выступила с заявлением:



«Эта дезинформация служит целенаправленной дискредитации Службы государственной безопасности и разжигания недоверия к государственным учреждениям. В рамках информационной войны отдельные СМИ идут на все, чтобы использовать текущую ситуацию в стране для достижения своих политических целей и сделать общество более поляризованным.



К сожалению, представители гражданского общества и политических партий становятся участниками этой провокационной дезинформационной кампании. Служба государственной безопасности осуществляет свою деятельность в полном соответствии с Конституцией и нормами закона. В случае возникновения вопросов по любому делу, любое заинтересованное лицо может обратиться в соответствующее ведомство и получить информацию законным путем», - говорится в заявлении СГБ.



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