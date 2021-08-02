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Согласно исследованию IRI, Илия II, Каха Каладзе и Георгий Гахария лидируют в персональном рейтинге


02.08.2021   20:04


Согласно новому исследованию Международного республиканского института (IRI), Илия II, Каха Каладзе и Георгий Гахария вошли в тройку лидеров по популярности среди населения.

Патриарх Илия II нравится 88% респондентов, не нравится 7%, не слышали о нем — 1%, не ответили — 5%.

Мэр столицы и кандидат в мэры «Грузинской мечты» Каха Каладзе нравится 58% опрошенных, 37% не нравится, 1% респондентов не слышали о нем, а 4% не имеют ответа на данный вопрос.

Председатель партии «За Грузию» и бывший премьер-министр Георгий Гахария нравится 56% респондентов, не нравится 39%.

Четвертое место занимает премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который нравится 40% опрошенных, не нравится 54%.

Пятое место в рейтинге занимает председатель «Единого национального движения», кандидат от партии в мэры Тбилиси Ника Мелия. Он нравится 39% респондентов, не нравится — 54%.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили занимает восьмое место в рейтинге после Давида Усупашвили и Анны Долидзе. Президент нравится 31% респондентов, не нравится — 65%.

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