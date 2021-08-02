

Парламент принял резолюцию о деоккупации и мирном урегулировании российско-грузинского конфликта

02.08.2021 20:10





На внеочередном заседании парламента 91-м голосом депутатов была утверждена резолюция о деоккупации и мирном урегулировании российско-грузинского конфликта.



Инициаторами проекта резолюции выступили председатель парламента Грузии Кахабер Кучава, первый заместитель председателя парламента Георгий Вольский, вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе и председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе. Документ подготовлен совместно с политическими партиями.



Резолюция подтверждает, что укрепление суверенитета Грузии и мирное восстановление её территориальной целостности в пределах её международно признанных границ, деоккупация грузинских территорий, безопасное и достойное возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои дома являются главными приоритетами Грузии.



Вместе с тем, резолюция осуждает оккупацию Россией регионов Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона, а также шаги по их аннексии, призывает Российскую Федерацию осуществить деоккупацию Абхазию и Цхинвальского региона, отменить их т.н незаконное признание независимости, прекратить насилие на этнической почве, совершение преступлений, и принять конструктивное участие в Женевских международных дискуссиях.



Резолюция положительно оценивает решение правительства Грузии разработать общее национальное видение, инклюзивную и всеобъемлющую политику по деоккупации и мирному разрешению конфликта.



Согласно резолюции, парламент Грузии призывает международное сообщество занять последовательную, единую и решительную позицию против политики оккупации и аннексии Россией, и выражает готовность продолжать интенсивное и тесное сотрудничество с международными законодательными органами и ПАСЕ в этом направлении.



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