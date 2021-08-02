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Посольство Грузии в Турции предупреждает сограждан
02.08.2021 20:45
Посольство Грузии предупреждает находящихся в Турции граждан и в связи с этим распространило заявление, которое report.ge предлагает без изменений:
«Вниманию граждан Грузии!
Регионы Мугла и Антальи в Турецкой Республике были объявлены зонами стихийного бедствия из-за недавних лесных пожаров.
В связи со сложившейся ситуацией, в случае возникновения необходимости, граждане Грузии в указанных регионах могут позвонить по следующим телефонным номерам:
Посольство Грузии в Анкаре: +90 312 491 80 30; +90 312 491 80 34; +90 533 690 30 40; +90 539 220 82 80», - отмечается в информации.
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