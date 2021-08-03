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Президент Грузии подписала указ о проведении выборов 2 октября


03.08.2021   10:25


Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 2 октября 2021 года. Соответствующий указ подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Согласно документу, подготовленному при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля, который был подписан властями и оппозицией, эти выборы также играют роль референдума. Как указано в соглашении от 19 апреля, если «Грузинская мечта» (ГМ) не наберет 43% голосов, в стране должны быть назначены досрочные парламентские выборы.

Однако 28 июля председатель ГМ Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия выходит из данного соглашения и вопрос проведения досрочных парламентских выборов в 2020 году будет зависеть от «доброй воли» «Грузинской мечты».

Причиной выхода правящей партии из соглашения Кобахидзе назвал отказ «Национального движения» подписать соглашение от 19 апреля. А также «постоянное нарушение соглашения» другими оппозиционными партиями.

«Мы готовы, проявив добрую волю, назначить досрочные выборы, но не только с 43%, и даже не в случае получения 53% голосов, а если мы увидим в поведении оппозиционных политических партий, [признаки того] что наша политическая система созрела для эффективного коалиционного правительства и это не нанесет ущерб интересам страны», — сказал политик.

Кобахидзе также добавил, что досрочные выборы будут назначены «по нашей доброй воле», в соответствии с конституционной практикой, установленной в развитых европейских странах.

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