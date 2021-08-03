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Жители оккупированных территорий будут вакцинированы без предварительной регистрации


03.08.2021   12:58


Жители оккупированных территорий Грузии имеют возможность пройти вакцинацию без предварительной регистрации. Информацию распространяет Агентство по делам беженцев.

По словам директора агентства Бесариона Симонишвили, в Рухской республиканской больнице было созданы кабинеты иммунизации для граждан, которые перешли с оккупированных территорий.

«Забота о здоровье каждого человека особенно важна, поэтому мы максимально поддерживаем процесс иммунизации по всей стране. Вакцинация — единственное в мире оружие для борьбы с пандемией. Вакцинация в Рухской республиканской больнице возможна всеми четырьмя вакцинами, существующими в стране», — заявил Бесарион Симонишвили.

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