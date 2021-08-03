|
|
|
Жители оккупированных территорий будут вакцинированы без предварительной регистрации
03.08.2021 12:58
Жители оккупированных территорий Грузии имеют возможность пройти вакцинацию без предварительной регистрации. Информацию распространяет Агентство по делам беженцев.
По словам директора агентства Бесариона Симонишвили, в Рухской республиканской больнице было созданы кабинеты иммунизации для граждан, которые перешли с оккупированных территорий.
«Забота о здоровье каждого человека особенно важна, поэтому мы максимально поддерживаем процесс иммунизации по всей стране. Вакцинация — единственное в мире оружие для борьбы с пандемией. Вакцинация в Рухской республиканской больнице возможна всеми четырьмя вакцинами, существующими в стране», — заявил Бесарион Симонишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна