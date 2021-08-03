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Габуния: В больницах мобилизовано 8 000 коек, что является максимумом для нашей системы
03.08.2021 13:23
Суммарно в больницах мобилизовано около 8 000 коек, что является максимумом для нашей системы. К этому ежедневно добавляется и количество ковид-гостиниц, - об этом замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила на брифинге, проведенном по завершении заседания координационного совета.
По ее словам, с точки зрения распространения коронавируса особого внимания требует Тбилиси, поскольку наибольшие загруженность и выявление случаев инфицирования приходятся на столицу.
Напомним, что за последние сутки только в Тбилиси было выявлено 2 287 новых случаев заражения COVID-19.
Кроме того, Габуния прокомментировала и процесс вакцинации. По ее словам, важно быстрое расширение программы по вакцинации.
«Вчера было сделано более 16 000 прививок. В последний период средний ежедневный показатель вакцинации составляет около 15 000, что в три раза больше, чем в прошлые недели, однако наша цель – по меньшей мере 25 000 прививок в день. Поэтапно добавляются медучреждения и, следовательно, процесс вакцинации еще более активизируется», - заявила Тамар Габуния.
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