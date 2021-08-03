

Гамкрелидзе: Вчера на прививку не явились до 3000 человек

03.08.2021 14:06





«Вчера на прививку не явились 3000 человек, мы изучаем причины, возможно, кто-то из них целенаправленно забронировал место и отменил», — заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



Сегодня в стране уже сделано более полумиллиона, 523 тысячи прививок.



«165 тысяч человек привиты дважды, что составляет 5,8% взрослого населения. Вчера за сутки было сделано 16 677 прививок. Вчера же было 19 000 бронирований, и около 3 000 человек не явились на вакцинацию или не сделали прививку. Поэтому сейчас мы вместе с нашими ИТ-службами изучаем, каковы были причины отмены. Это также важно, потому что может возникнуть подозрение, что определенное количество людей намеренно бронирует места, а затем отменяют их. Однако есть и вторая причина: поскольку у нас высокий уровень инфицирования, люди заражаются, а затем не приходят на вакцинацию. Или была третья причина, что они забронировали место, например, на Sinopharm, но затем поменяли выбор на Pfizer. По данным на сегодняшнее утро, на Pfizer имеется 4 700 свободных мест, в основном в регионах, 17 791 место имеется на AstraZeneca, 79 523 на Sinopharm и 73 749 на Sinovaс», — заявил Амиран Гамкрелидзе.



По словам Гамкрелидзе, контроль за ношением маски в закрытых пространствах будет ужесточен. Он также не исключил возможности введения новых ограничений.



«Если количество новых случаев будет продолжать расти, Центр по контролю заболеваний обратиться с рекомендацией о введении строгих ограничений, без которых сдержать эпидемию будет невозможно», — заявил Гамкрелидзе.



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