

Минздрав: Страна вышла на пик по количеству случаев инфицирования

03.08.2021 14:16





Страна вышла на пик по количеству случаев инфицирования, заявила сегодня заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния после заседания Координационного совета.



По ее словам, несмотря на то, что показатель инфицирования коронавирусом растет с каждым днем и эпидситуация резко ухудшается, правительство пока не намерено ужесточать действующие в стране ограничения или вводить дополнительные регуляции или запреты.



Грузия переживает четвертую волну коронавируса. За последние сутки в стране выявлено рекордное количество новых случаев инфекции — 4 827 . С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 428 тысяч случаев инфицирования, более 388 тысяч пациентов выздоровели, 5 910 скончались.



«Все это зависит от последующих этапов. Как и ожидалось, сейчас мы находимся в фазе пика. Мы делаем прогнозы на основе прогнозов международных партнеров. Сегодня мы уже вошли в фазу пика, это пик, который будет на данном уровне в течение следующих 10 дней», — сказала Тамар Габуния.



«Пока не планируется ужесточение тех правил, которые уже внедрены. Главное — выполнить то, что уже действует. Сколько бы мы не вводили санкции, если сами граждане не примут решение в связи с ношением масок, эти санкции будут лишь формальностью», — отметила Габуния.



Чиновница заверила, что система здравоохранения пока справляется с существующей ситуацией.



На сегодняшний день в Грузии для ковид-пациентов выделено около восьми тысяч коек.



Введение ограничений на передвижение может встать на повестку дня только в случае критического положения сектора здравоохранения.



Габуния отметила, что «пока у сектора здравоохранения есть ресурс управлять увеличенными случаями, как на дому, так и в госпитале».



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