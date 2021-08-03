

Ильвес: «Власти Грузии похоже пытаются потерять шанс на вступление в ЕС и НАТО»

03.08.2021 14:48





По словам экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, «правительство Грузии, похоже, стабильно пытается потерять шанс на вступление в НАТО и Европейский Союз». Об этом он заявил в интервью изданию «Голос Америки», в котором высказал свое мнение по выходу «Грузинской мечты» из Соглашения от 19 апреля.



Ильвес считает, что отмена Соглашения от 19 апреля негативно скажется на отношениях с международными партнерами. А заявления о том, что выход не имеет особого значения, и все идет хорошо, являются самообманом:



«Все не так, и эти шаги правящей партии будут иметь плохие последствия для Грузии. Я думаю, что корень проблемы в том, что вы говорите, что хотите присоединиться к трансатлантическим и европейским структурам, а затем отклоняете соглашение, достигнутое при посредничестве Европейского Совета. Это ничего не прибавляет к вашему авторитету — мягко говоря. Меня беспокоит появление более широкой тенденции. Пока правительство постоянно заявляет о [стремлении] вступить в Европейский союз и НАТО, но действует оно так, что членства не произойдет», — сказал Ильвес.



При этом он подчеркнул, что в ЕС нет места стране, правительство которой «боится» установления независимой судебной системы.



«Если вы боитесь независимой судебной системы, то вам не место в ЕС. В настоящее время ЕС ведет внутреннюю борьбу за независимость судебной системы, и ЕС никоим образом не желает создавать дополнительную головную боль в этом отношении.



Почему вы боитесь независимой судебной системы? Особенно, если это ставит вас в один ряд с Россией и другими авторитарными странами?



Страх перед независимым судом не поддается никакому здравому смыслу, потому что, все в конечном итоге зависит от независимого суда, который принимает решения на основании закона, а не на основании того, кто находится в правительстве. Я был сторонником Грузии до «революции роз». Я впервые приехал в Грузию, как только провозгласили независимость», — заявил Ильвес.



Экс-президент Эстонии также упомянул действия грузинской оппозиции. Он считает, что если оппозиция хочет чтоб ее воспринимали серьезно, она не должна бойкотировать парламент.



«Они должны быть в парламенте. Они могут не участвовать в больших войнах, но они должны быть активно представлены в парламенте и таким путем бороться с правительством. Со стороны международного сообщества, бойкот парламента не выглядит конструктивным никоим образом. Они должны участвовать в процессе, использовать любой вид парламентского протеста, выражающий недовольство властью.



Просто бойкотирование парламента позволяет правительству заявить о безответственности оппозиции.



Я бы также призвал оппозицию делать взвешенные заявления вместо того, чтобы как оголтелые, бегать туда-сюда. Этот метод привлекает внимание, но в реальности таким образом они ничего не добьются и это может только навредить обеим сторонам», — сказал Ильвес.



В ходе интервью, бывшего президента Эстонии также спросили, несет ли партия «Единое национальное движение» (ЕНД) ответственность за аннулирование соглашения со стороны правительства, или «Грузинская мечта» использовала ЕНД в качестве предлога для выхода из соглашения?



Экс-президент ответил, что ему не ясны причины, по которым оппозиционная партия отказалась подписывать Соглашение согласованное с Европейским Советом.



«На мой взгляд, это сигнал о том, что, ведущая оппозиционная партия, не доверяет Европейскому Союзу. Это, как правило, не тот сигнал, который вы должны посылать», — сказал Ильвес.



Напомним, 28 июля председатель «Грузинской мечты», Ираклий Кобахидзе, на специальном брифинге заявил, что правящая партия выходит из соглашения, подписанного при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля.



Причиной своего решения Кобахидзе назвал отказ «Национального движения» подписать документ. А также «постоянное нарушение соглашения» другими оппозиционными партиями.



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